Manganiello (Var Orsato) 6"L'arbitro ha gestito bene la gara, non c'è nulla di particolare da segnalare".Maresca (Var Aureliano) 6,5"Era una gara difficile, ma è andata avanti senza grandi contestazioni. La direzione non mi è dispiaciuta, l'arbitro ha preso tutte le decisioni giuste".Doveri (Var Mariani) 6"Il gol di Destro con la bottiglietta in mano? Teoricamente non si potrebbe fare, ma è stato usato il buon senso in maniera giusta. Io l'ho interpretato come un gesto di educazione mentale da parte dell'attaccante: ha prevalso l'istinto e l'educazione perché non butta la bottiglia per terra. E tenendola in mano non ha assolutamente pregiudicato né i suoi movimenti né quelli degli avversri. Secondo il regolamento non si può avere nulla tra le mani proprio per un fatto di sicurezza durante i contatti con gli avversari, ma stavolta sarebbe stato assurdo annullarlo".Ayroldi (Var Orsato) 7"Bravo, è il voto più alto della giornata. Mi sembra il miglior arbitro tra i giovani, lo stanno impiegando nei big match e lui li dirige con personalità".Giacomelli (Var Mariani) 6,5"Ha preso tutte le decisioni corrette".Giua (Var Mazzoleni) 5"Ha preso una decisione completamente sbagliata e poi è stato corretto dal Var. Per questo, Giua si prende l'insufficienza".Ghersini (Var Pairetto) 5"Il rigore per l'intervento di Walace su Bonaventura avrebbe dovuto vederlo lui, ma lo assegna dopo l'intervento del Var. Per questo, anche lui, non arriva alla sufficienza".Guida (Var Irrati) 5,5"Insufficiente, ma non un disastro. Il rigore non concesso alla Roma per l'intervento di Hysaj su Zaniolo si può fischiare o meno, è stato tutto amplificato perché poi nella ripartenza segna la Lazio con Pedro. Il Var in quel caso non interviene perché l'arbitro è a distanza di gioco. Per me, comunque, il rigore non c'era. Il mio voto però è insufficiente per il mancato secondo giallo a Leiva, stigmatizzato anche da Sarri che lo sostituisce. Questo è un errore grave, così come la mancata ammonizione di Mancini all'ultimo. Il rigore su Zaniolo? Secondo me non era da assegnare".Piccinini (Var Massa) 6,5"Episodi chiave evidenti, non c'è nulla di particolare da segnalare".Maggioni (Var Nasca) 6"Nulla da evidenziare".