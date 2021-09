Prosegue anche nella stagione 2021-2022 l’appuntamento della nostra rubricacon. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della, assistenti Costanzo e Passeri, Zufferli quarto uomo, Maresca e Carbone al Var."Non una grande partita, un po' di errori dal punto di vista disciplinare e conduzione che fa riflettere. Sul gol della Fiorentina, il fallo di Gonzalez su Skriniar è più da fischiare che da lasciar correre. Sull'espulsione di Gonzalez non sbaglia, sbaglia l'impostazione disciplinare: l'ammonizione a Bastoni era da dare, ma non è condizionante e non giustifica le veementi proteste del giocatore viola"., assistenti Valeriani e Perrotti, Marinelli quarto uomo, Giacomelli e Meli al Var."Nessun problema", assistenti Paganessi e Capaldo, Colombo quarto uomo, Banti e Lo Cicero al Var."Insufficiente, fondamentalmente perché c'era un fallo su Bonifazi prima del rigore per il Genoa"., assistenti Longo e Bercigli, Gariglio quarto uomo, Banti e Alassio al Var."Niente di particolare, poteva starci il giallo per Tonali per simulazione ma è una puntualizzazione"., assistenti Cecconi e Pagliardini, Baroni quarto uomo, Mazzoleni e Bresmes al Var."Bene da un punto di vista disciplinare e di gestione, non una partita difficile"., assistenti Liberti e Yoshikawa, Santoro quarto uomo, Ghersini e Imperiale al Var."Non è successo nulla di particolare"., assistenti Bindoni e Margani, Giua quarto uomo, Doveri e Preti al Var."Arbitra bene sotto gli occhi di Rocchi"., assistenti Galetto e Rossi, Volpi quarto uomo, Di Paolo e De Meo al Var."Nessun problema"., assistenti Tegoni e Vono, Marcenaro quarto uomo, Orsato e Vivenzi al Var."Non ci sono state grosse problematiche, il calcio di rigore è un errore di Djidji"., assistenti Ranghetti e Scatragli, G. Miele quarto uomo, Chiffi e Di Vuolo al Var."Arbitro giovane e promettente, l'insufficienza è per l'espulsione di Pellegrini: secondo giallo inventato, non poteva portare all'espulsione".