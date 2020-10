Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Calvarese 6 (Var Banti). "Un rigore giusto, uno dubbio su cui anche le immagini non fanno chiarezza. Partiamo dal primo: al 42’ Calvarese lascia proseguire sul mani di Mojica. Poi cambia idea perché vede il giocatore col braccio largo voltato verso l’avversario. Al 76’, invece, c’è il presunto fallo di Keita su Zapata. In un’inquadratura la gamba alta del giocatore della Samp sembra toccare l’avversario, in tutte le altre no. Calvarese era vicino e si prende la responsabilità. Episodio su cui restano dubbi”.​: Doveri 5 (Var Valeri). "Errore enorme e grave dell'arbitro Doveri. Al 22’, sul punteggio di 0-0, su lancio di Lorenzo Insigne,. Né l'arbitro né il Var intervengono,. Giusto annullare le due reti di Osimhen al 18’ del primo tempo e di Lorenzo Insigne al 47': i due attaccanti del Napoli sono in fuorigioco sugli assist di Fabian Ruiz".: Di Martino 6,5 (Var Chiffi). "Giudica bene i due interventi che portano all’espulsione di Cigarini per doppia ammonizione. Nel primo tempo su Nandez e nella ripresa su Joao Pedro (intervento con piede a martello, il giallo è giusto).: Fourneau 7 (Var Mariani). "Prestazione autorevole di Fourneau​. Conferma quanto di positivo abbiamo già detto sul suo conto in passato".Massa 6,5 (Var Di Bello). "Bani prende il tempo a Lukaku, il contatto tra i due nell'area del Genoa è regolare: giusta la valutazione dell'arbitro. Timide in questo frangente le proteste dell'attaccante dell'Inter, che a inizio azione prende posizione usando le braccia eccessivamente".: Pasqua 6 (Var La Penna). "Le decisioni importanti sono corrette. A livello di regolamento è giusto che i gol di Colley e Morata vengano annullati, ma così si va a uccidere il gioco del calcio. Introdurrei un indice di tolleranza per episodi di questo tipo, perché in entrambe le occasioni era davvero questione di centimetri che sfuggono all'occhio umano".: Irrati 6 (Var Mazzoleni).: Giacomelli 4 (Var Nasca). "E non vogliamo infierire, perché il voto poteva essere anche inferiore. Fa tutto quello che un arbitro non deve fare.. Ieri entrambi i rigori assegnati a San Siro sono inesistenti:- che è in anticipo - e non viceversa. Abbaglio clamoroso dell'arbitro, che è sicuro di aver visto bene (per questo il Var Nasca non è intervenuto?). Il secondo rigore inesistente poco dopo, per un. Errore che sa di compensazione. E non è tutto., che all'82' si rende protagonista di. Gamba alta e tesa, per fortuna lo colpisce più con quella di richiamo altrimenti avrebbe rischiato di fare molto male al giocatore della Roma. E, infine, manca un giallo a Dzeko per una trattenuta evidente su Kessie che ha impedito al Milan di ripartire in contropiede".: Marini 6,5 (Var Orsato). "Netto il rigore che permette al Parma di trovare il 2-2: Terzi al 91’ stende Cornelius arrivando in clamoroso ritardo".​: Guida 6,5 (Var Di Paolo).