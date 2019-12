Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella sedicesima giornata di Serie A:







VOTI E GIUDIZI AGLI ARBITRI della quindicesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Bologna-Atalanta: Massa 6 (Var Nasca, aVar Meli). “Corretta l’espulsione di Danilo: il primo giallo per il fallo su Colley vicino all’area, il secondo per un contatto in ritardo con Barrow”.



Brescia-Lecce: Irrati 5,5 (Var Rocchi, aVar Cecconi). “Troppi provvedimenti disciplinari per un arbitro con la sua esperienza, poteva gestire meglio la gara”.



Cagliari-Lazio: Maresca 6,5 (Var Pairetto, aVar Ranghetti). “Proteste ingiustificate del Cagliari, Maresca dirige bene il match. I 7 minuti di recupero sono corretti: 5 volte sono entrati i sanitari in campo (per Lykogiannis, Lazzari, Acerbi, Ionita e Nandez), in più ci sono stati cinque cambi. Un minuto per ogni ingresso in campo dei sanitari, 30 secondi per le sostituzioni, il recupero diventa di 7 minuti e 30 secondi. Impeccabile l’arbitro nell’assegnazione del recupero, dunque”.



Fiorentina-Inter: Mariani 6 (Var Mazzoleni, aVar Paganessi). “È il Var Mazzoleni ad annullare il gol di Lautaro del momentaneo 2-0: al momento del lancio di Brozovic, Lukaku è oltre all’ultimo difensore della Fiorentina (Milenkovic).



Genoa-Sampdoria: Doveri 6,5 (Var Orsato, aVar Mondin). “Dirige bene un match sempre delicato e dall’alto coefficiente di difficoltà”.



Verona-Torino: La Penna 5 (Var Chiffi, aVar Bindoni). “Poteva cogliere da solo il rigore per il Verona. Bremer con il gomito destro va verso il pallone volontariamente, il penalty era netto ed evidente. Ingiustificate le proteste del Torino”.



Juventus-Udinese: Pasqua 6 (Var Piccinini, aVar Di Iorio). “Giusto ammonire Dybala, che controlla col braccio il pallone e poi segna con uno splendido pallonetto. Da regolamento, chi si aggiusta il pallone di mano per procurarsi un’occasione da gol deve essere ammonito”.



Milan-Sassuolo: Manganiello 6,5 (Var Banti, aVar Costanzo). “È il Var Banti ad aiutare l’arbitro nell’annullamento del gol di Theo Hernandez per un precedente controllo col braccio sinistro di Kessie. Decisione corretta, il tocco col braccio era difficile da vedere in diretta”.



Napoli-Parma: Di Bello 6 (Var Fabbri, aVar Valeriani).



Roma-Spal: Giua 6,5 (Var Guida, aVar Fiorito). “Netto il rigore per la Spal: Kolarov non prende mai il pallone e fa fallo su Cionek. Evidente anche quello per la Roma, con Vicari che da dietro aggancia Dzeko”.