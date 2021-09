Prosegue anche nella stagione 2021-2022. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati della 1a giornata di Serie A:"Voglio prima fare una premessa - ci tiene a precisare Chiesa - in questa stagione Rocchi si trova di fronte a un cambio generazionale. Sarà l'ultimo anno di Orsato,. Nell'ultimo periodo hanno smesso Rocchi e Giacomelli, ora smetterà Orsato: credo che l'obiettivo sia attuare appunto questo cambio generazionale, perché c'è bisogno di gente valida che porti avanti partite di coefficiente importantissimo"."Credo che il rigore concesso alla Lazio, e poi sbagliato da Immobile, sia corretto: il portiere avversario Vicario è entrato fuori tempo, decisione giusta"."Giusto assegnare il rigore ai giallorossi per l'intervento di Dragowski su Abraham, è corretta anche l'espulsione del portiere viola che interviene completamente fuori tempo e va sull'uomo. Un conto è quando l'estremo difensore cerca di fermare il pallone, un altro se cerca l'avversario. Era da rosso, è stata presa la decisione giusta"."L'espulsione di Osimhen è corretta: giusto estrarre il cartellino giallo per il primo fallo, poi è stato mandato fuori per reiterate proteste. Quando succedono questi episodi, l'indice di personalità dell'arbitro fa la differenza: è chiaro che se un giocatore che è già stato ammonito continua a protestare platealmente rischia l'espulsione".