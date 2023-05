Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 34ª giornata di Serie A.



Milan-Lazio 2-0

Rapuano (Var: Mazzoleni) 6

"Ha abusato un paio di volte del cartellino giallo, ma se la cava alla grande. Il gol di Bennacer è regolare, niente fallo su Marcos Antonio".



Roma-Inter 0-2

Maresca (Var: Di Paolo) 6

"Partita molto difficile, ma per me è ampiamente sufficiente. Può darsi abbia invertito qualche fallo, ma non c'è nulla di particolare da segnalare. Non ci sono gli estremi per il rigore sul tocco di braccio di Darmian in area nerazzurra perché è vero che prende il pallone ma la posizione è congrua alla dinamica dell'azione".



Cremonese-Spezia 2-0

Guida (Var: Valeri) 6,5

"Considerando il livello di difficoltà ha fatto una gran prestazione, senza nessun problema particolare".



Atalanta-Juventus 0-2

Doveri (Var: Marini) 6

"Mi piace molto, ma quest'anno è già la seconda volta che sbaglia con delle ammonizioni inutili. Nel girone d'andata a farne le spese era stato Lookman dell'Atalanta, l'episodio di ieri fa parte di un discorso già fatto più volte in passato: quando un giocatore viene definito 'zingaro', si tratta di insulto razzista esattamente tanto quanto il giocatore vittima di 'buuu'. Doveri ammonisce Vlahovic ma è sbagliato, sarebbe servito un po' più di buon senso e visto il contesto avrebbe dovuto risparmiargli il giallo. Anche perché la reazione dell'attaccante non è stata così plateale. Per il resto la porta avanti bene senza grandi problemi".



Torino-Monza 1-1

Zufferli (Var: Abbattista) 4

"E' uno degli arbitri più promettenti, ma in questa partita sbaglia tutto. Sul contatto Rovella-Ricci c'era il rigore per il Torino ed espulsione del centrocampista del Monza per chiara occasione da gol. Non capisco come abbia fatto a non vederlo lui, ma soprattutto Abbattista che era al Var. Corretto annullare il gol a Miranchuk, perché Sanabria si aggiusta il pallone con il braccio; ma manca un altro rigore al Toro: il pestone di Marlon su Karamoh è netto".

Marchetti (Var: Banti) 6,5"Partita tranquilla senza episodi particolari da segnalare. Bene sui due calci di rigore: Amrabat spinge Lobotka ed è falloso anche il contatto tra Gonzalez e Kvaratskhelia".Massa (Var: Nasca) 6"Partita ad alto coefficiente di difficoltà, ma la gestisce bene".Volpi (Var: Fourneau)Baroni (Var: Di Martino)Ferrieri Caputi (Var: Chiffi)