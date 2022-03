di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Massimi (Var: Di Paolo) 6"Dopo l'errore della settimana scorsa ha dato segnali di ripresa, grazie anche alla fiducia del designatore. Ok il doppio giallo a Raspadori e i due gol annullati a Kastanos e Traoré".Orsato (Var: Irrati) 6"Corretto assegnare il rigore per l'intervento di Dalbert su Erlic, per il resto tutto tranquillo".Valeri (Var: Aureliano) 6"Non sono convintissimo del fallo di Colley su Kean in area blucerchiata, diciamo che ci può stare ma non è dei più limpidi. E' assolutamente rigore quello concesso alla Samp per fallo di mano di Rabiot, giusta anche la scelta di non aver ammonito il francese perché il tiro di Candreva non era diretto in porta e non c'era concreta possibilità di rete. Bravo Valeri a fischiare e giusto l'intervento del Var, ha corretto la scelta dell'arbitro che per come era posizionato non era in grado di vedere se fosse punizione o rigore".Chiffi (Var: Nasca) 6,5"Ha deciso di lasciar giocare e non è andato male. Il gol del Milan è buono: giusto fischiare la punizione su Kessie e regolare la posizione di Calabria".Sacchi (Var: Banti) 6"Corretta la doppia ammonizione a Bonifazi e non c'è il fallo di Torreira su Skorupski".Doveri (Var: Mariani) 6"Giusta l'espulsione di Ceccherini".Abisso (Var: Nasca) 6"Nulla di particolare, gara tranquilla".Di Bello (Var: Mazzoleni) 7"Un arbitraggio di grande personalità, Di Bello non ne sta sbagliando una. Corretto il rigore per la Roma, c'è il fallo di mano di Zeegelaar in are bianconera. E giusta anche l'ammonizione per simulazione a Deulofeu che si lascia cadere in area giallorossa".Guida (Var: Massa) 4,5"Il rigore su Belotti è nettissimo, arbitro e Var hanno fatto un grande errore e non riesco a capire come sia successo. In diretta Guida sbaglia perché dice che Ranocchia tocca il pallone: ed è vero che con la punta lo tocca, ma dopo aver colpito l'attaccante del Torino. Quell'intervento era da rigore e ammonizione, e sbaglia anche Massa a non richiamarlo al Var. Per il resto non è andato male, ma quell'errore è grave".Manganiello (Var: Maresca) 6”Bravo, ha arbitrato bene ed è giusto il giallo a Zaccagni per simulazione in area avversaria”.