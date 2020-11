Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Sacchi 6 (Var Guida). "Dirige bene la partita in condizioni climatiche molto difficili".: Ghersini 6 (Var Di Paolo). "Prestazione sufficiente, anche se si perde qualche contatto da entrambe le parti".: La Penna 6 (Var Abisso). "Ottimo esempio di collaborazione tra il direttore di gara e il Var. Senza Var, sarebbe stato da 5,5 in pagella ma è bravo a utilizzare la tecnologia nei due episodi cruciali a San Siro e dunque complessivamente la prestazione è sufficiente. ​, su cui l’arbitro non era intervento. Dopo aver visto le immagini,con al giallo a Young per gioco pericoloso.: il primo errore è però dell’assistente Di Vuolo che sbandiera il(stoppa la palla prima di colpirlo). Chiamata giusta del Var e decisione corretta di La Penna, che assegna il secondo rigore della gara".: Maresca 6 (Var Mariani). "Torna dopo il caos nel ruolo di Var in Inter-Parma. ​All’11’ Morata viene pizzicato in posizione di fuorigioco e annulla l’1-0 di Bernardeschi. Poi è l'offside di Marin a invalidare la rete di Klavan a parti invertite".: Valeri 6 (Var Irrati). "Partita dall'altissimo coefficiente di difficoltà.. Il giocatore del Napoli ​tocca sì palla, ma va con la suola sulla caviglia di Saelemaekers. Da qui la decisione dell'arbitro - che comunque era vicino all'azione e ha potuto valutare bene l'azione - di ammonire il giocatore (primo giallo). Ingenuo nella ripresa Bakayoko che, già ammonito, commette quell'intervento.che sarebbe stata da giallo".: Manganiello 6 (Var Mazzoleni). "Bruno Alves tiene in gol Mayoral sul gol dell'1-0 dei giallorossi".: Marinelli 6 (Var Massa). "Direzione di gara agevole dell'arbitro".: Rapuano 6 (Var Banti). "Deve migliorare in termini di personalità".: Calvarese 6 (Var Nasca). "​Al 97’, Perin in uscita fuori dalla propria area, travolge Larsen: cartellino rosso ineccepibile".: Chiffi 6,5 (Var Pairetto). "Chiamato a sostituire Fabbri, dirige in modo più che positivo la gara".