Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Di Bello 6 (Var Aureliano). "​Restano dubbi sul gol annullato all'8' a Raspadori. Le immagini non chiariscono se il tocco che serve il neroverde sia di punta di Parolo ad anticipare Bourabia o una deviazione casuale. Episodio davvero al limite".: Calvarese 6 (Var Manganiello).: Giacomelli 7 (Var Irrati). "Gara diretta con grande tranquillità dall'arbitro. E non era facile. ​Al 54’ il braccio sinistro di de Roon, che si oppone con il corpo al cross di Dybala, è leggermente aperto. Per l'arbitro aumenta il volume del corpo ed è dunque da rigore (senza l'ausilio del Var). Al 90’ ancora rigore per la Juventus: braccio aperto di Muriel e penalty evidente per l'ingenuità del colombiano.: Guida 6 (Var Mazzoleni). "Direzione di gara sicura dell'arbitro".: Orsato 6 (Var Pairetto). "Arbitra senza sbavature il match".: Chiffi 5,5 (Var Di Paolo). "Manca un rigore ai viola per mani di Pessina dopo una sponda di Igor in area: Chiffi scuote la testa tra le proteste dei giocatori della Fiorentina. L'arbitro è vicino e valuta l'episodio, per questo il Var non interviene".: Mariani 6 (Var Maresca).: Valeri 6 (Var Pasqua). "Astuto Lasagna a prendere posizione sul gol del vantaggio su Yoshida: non ci sono irregolarità".: La Penna 6,5 (Var Rocchi). "​Al 72’ l’episodio l’arbitro vede un contatto che c'è tra Bonaventura e Maksimovic nell'area del Napoli: il Var conferma la decisione del direttore di gara. Ingenuo e inevitabile il secondo giallo con conseguente espulsione a Saelemaekers, sprovveduto su Elmas".: Massa 5,5 (Var Nasca). "​Al 38', sul risultato di 0-1, Bastoni in area parte con le braccia dietro la schiena e poi le allarga e nel ruotare sembra cercare il pallone calciato da De Silvestri. Per Massa non è rigore, il Var Nasca non lo smentisce e sbaglia: il penalty per i granata era netto. Poteva gestire meglio il match dal punto di vista disciplinare l'arbitro Massa".