Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Pairetto (Var: Maggioni) 6"Non c'è stato nulla di particolare".Mariani (Var: Giacomelli) 6"Nessun episodio dubbio da rilevare, per un arbitro della sua esperienza queste sono gare semplici".Irrati (Var: Nasca) 5"Il fuorigioco di Palomino per me era attivo, cerca di partecipare all'azione e credo sia stato giusto annullare il gol. La decisione finale è corretta, quello che è inaccettabile è la procedura: Nasca gli suggerisce la scelta corretta, ma Irrati doveva andarsi a rivedere l'azione al Var. Corretto invece il primo gol di Abraham, non mi sembra ci siano state scorrettezze".Orsato (Var: Banti) 6,5"Sul vantaggio bianconero c'è stato un lieve contatto tra McKennie e Svanberg, giusto lasciare correre. Buona direzione per Orsato, sempre in grande tranquillità".Maresca (Var: Mazzoleni) 6"L'unico episodio è stato il rosso a Marin per gioco scorretto. Decisione giusta, ci stavano i due gialli".Serra (Var: Di Bello) 6"Sul doppio giallo a Biraghi forse è stato un po' duro il primo cartellino giallo, corretta la seconda ammonizione".Volpi (Var: Doveri) 5,5"L'arbitro è stato salvato dal Var che l'ha mandato alla review per il fallo di mano di Amian, ma avrebbe dovuto vederlo lui senza aiuto".Fabbri (Var: Ghersini) 6"Nessun problema in questa gara".Abisso (Var: Valeri) 6"Non c'è stato nessun episodio da segnalare".Massa (Var: Di Paolo) 4,5"Annullare il gol di Kessie è stato un grande errore. Non capisco come Giroud possa influenzare il gioco o cercare di partecipare all'azione sdraiato per terra. Giusto rivedere l'episodio al Var, ma non era una rete da annullare".