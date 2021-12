Genoa-Sampdoria 1-3

Doveri (Var: Nasca) 7

"Ha arbitrato bene dimostrando ancora una volta di essere il numero uno quest'anno. Non sbaglia nulla".



Fiorentina-Salernitana 4-0

Ghersini (Var: Nasca) 6

"Ok anche lui. Al di là del gol di Maleh alla fine non ci sono state situazioni particolarmente complicate".



Venezia-Juventus 1-1

Valeri (Var: Di Paolo) 5,5

"Non ha fatto errori clamorosi, ma secondo me ha lasciato correre un po' troppo, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Risparmia il secondo giallo ad Ampadu che andava espulso, per esempio; e Zanetti lo cambia subito per evitare di perderlo. Perdona sia l'ex Chelsea che Modolo".



Udinese-Milan 1-1

Fourneau (Var: Banti) 6

"Arbitraggio corretto, giusti i cartellini gialli e anche il rosso a Success nel finale".



Torino-Bologna 2-1

Dionisi (Var: Fabbri) 5,5

"Dal punto di vista disciplinare manca qualche giallo nei primi minuti della partita. Giusto assegnare il rigore per il Bologna: è vero che Sansone cerca il contatto, ma Milinkovic non fa nulla per evitarlo".

Sacchi (Var: Massa) 6,5"Sta facendo molto bene, non ne sbaglia una. Anche ieri ha avuto un arbitraggio tranquillo e sereno: giusti i cartellini, il Var non è dovuto intervenire".Marinelli (Var: Mariani) 6"Veniva da diverse partite arbitrate bene, ieri è calato leggermente. La sufficienza ce l'ha, ma manca un paio d'interventi. Meno brillante rispetto alle ultime prestazioni".Sozza (Var: Irrati) 6"Non ha fatto vedere nulla di particolare, ma raggiunge la sufficienza. Giusto il rosso ad Ayhan nel finale, complessivamente meno bene del solito".Marchetti (Var: Pairetto) 6,5"Un giovane interessante, non mi è dispiaciuto per niente. Ha gestito bene la sua quinta gara in assoluto, la terza stagionale. Se avesse dato il secondo giallo, e quindi il rosso, a Lautaro, non sarebbe stato scandaloso: non sono d'accordo sul fatto che l'intervento su Bellanova non sia da giallo solo perché non ha preso il volto; il colpo era comunque pericoloso. Il rigore per l'Inter era netto, corretto anche il giallo (e non rosso) a Cragno perché cercava il pallone".Prontera (Var: Mazzoleni) 6"Mi sembra sia stato tutto nella norma. Forse è un po' rigido il primo giallo a Felix, corretto il secondo".