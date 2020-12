Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Massa 6 (Var La Penna). "Il rigore concesso al Verona è netto. Toloi travolge da dietro Zaccagni, toccandolo anche sul piede destro. Giusta anche l'ammonizione del difensore dell'Atalanta".: Pasqua 6,5 (Var Di Paolo). "Succede tutto nel recupero. Al 92’, nel maxi-recupero da 6’, sulla punizione battuta da Dybala, De Ligt va giù in area: troppo lieve la trattenuta di Improta per essere sanzionata con un calcio di rigore.: il tocco di Tuia sulla schiena dello juventino non è da penalty.. Decisione corretta e squalifica per Morata, che rischia due giornate di stop (dipenderà dal referto dell'arbitro)".: Serra 6 (Var Valeri).: Marini 7,5 (Var Giacomelli). "In pieno recupero fischia il rigore che consente alla squadra ospite di siglare il 2-2 finale: Piccoli si frappone tra palla e avversario, ingenuo Klavan a cercare l’intervento, toccando sul piede l’attaccante​ dello Spezia. Grandissima personalità in questo frangente dell'arbitro Marini. Fischiare un rigore così è indice di grande serenità. Anche negli altri episodi dubbi del match aveva preso le decisioni corrette, anche disciplinarmente".: Mariani 6 (Var Pairetto).: Aureliano 6 (Var Banti). "’: su retropassaggio corto di Jajalo, Immobile si inserisce e anticipa Musso che lo stende: corretto il rigore e il giallo per il portiere argentino. Al 59’ fallo di Becao su Correa in area dell’Udinese: Aureliano indica il dischetto, ma si corregge immediatamente quando vede la giusta segnalazione di fuorigioco dell’argentino precedente al fallo. Anche in questo caso, la decisione è corretta". ​: Abisso 5,5 (Var Mazzoleni). "Al 25',: Pezzella in tackle tocca sul piede Saelemaekers al momento del tiro, corretto anche il cartellino giallo per l’argentino​.: il contatto tra Caceres e Theo Hernandez è minimo e non da penalty.".: Di Bello 6,5 (Var Calvarese). "Dirige bene una gara dall'alto coefficiente di difficoltà".: Irrati 5 (Var Chiffi). "Disciplinarmente ha risparmiato diversi falli e cartellini da entrambe le parti. Un arbitro della sua esperienza poteva fare meglio".: Doveri 6 (Var Nasca). "Gol giustamente annullato a Belotti nel primo tempo per la posizione di fuorigioco dell'attaccante del Torino".