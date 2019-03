Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella ventiseiesima giornata di Serie A:



Napoli-Juventus: “Rocchi ha sfoderato una delle migliori prestazioni degli ultimi anni. Il rosso per Meret al 25’ è corretto: il portiere esce a valanga su Cristiano Ronaldo lanciato a rete. L’arbitro non ha dubbi ed espelle il portiere del Napoli, il Var Irrati controlla e conferma. Il contatto in questo frangente non è necessario, l’intervento di Meret è per ostacolare Ronaldo, non per prendere la palla che è già sulla sinistra del portoghese. Il piede destro di Meret è alto 30 cm da terra, intervento scomposto e pericoloso, cartellino rosso giustissimo. Al 48’ della ripresa, Pjanic già ammonito intercetta volontariamente il pallone con la mano: ingenuo il bosniaco, il secondo giallo con conseguente espulsione è giusto. All’81’, Fabian Ruiz calcia e la palla finisce sul braccio destro di Alex Sandro. Rocchi lascia proseguire, ma interviene il Var Irrati. Dopo la review, l’arbitro cambia la propria decisione: rigore per il Napoli perché il braccio di Alex Sandro fa massa e ostacola un tiro che sarebbe passato. Decisione corretta e anche le nuove indicazioni dell’Ifab vanno in questa direzione. Partita dal massimo coefficiente di difficoltà gestita con grandissima personalità da Rocchi”.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Spal-Sampdoria: “Al 60’, Kurtic batte una punizione dalla sinistra, Floccari anticipa tutti di testa e segna il gol dell’1-2. L’arbitro Pasqua convalida il gol, ma qualche istante dopo interviene il Var tra lo stupore generale (non c’erano state proteste sul campo)”.



VAR SÌ: Napoli-Juventus: vedi sopra.

Spal-Sampdoria: “Manganiello richiama Pasqua per una sospetta posizione di fuorigioco non di Floccari, ma di Petagna, che potrebbe essere considerata influente. Serve addirittura la review per valutare l’episodio: Pasqua resta al monitor a lungo e decide di annullare la rete scatenando l’ira dei tifosi di casa che contestano e lasciano lo stadio. A livello di regolamento, la scelta è corretta: Petagna ha la spalla oltre e la sua posizione influisce sulle possibilità di Bereszynski di andare a contrastare Floccari che poi realizza il gol. Questo, però, è un eccesso di Var. Con decisioni simili si snatura il calcio: dov’è in questo caso il chiaro ed evidente errore? Nessuno in campo aveva protestato per la posizione (con blocco) di Petagna, l’occhio umano tollera i pochi centimetri. Visto che arbitra ancora un uomo e non una macchina, a mio avviso c’è un’incongruenza di fondo sull’utilizzo del Var in occasioni così. Non dovrebbe intervenire su episodi simili”.



VAR NO:



Arbitri e Var sono intervenuti correttamente in tutte le situazioni.



I VOTI AGLI ARBITRI della ventiseiesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Atalanta-Fiorentina: Guida 7 (Var Orsato). “Ritmi altissimi, Guida gestisce molto bene la gara”.

Cagliari-Inter: Banti 6 (Var Doveri).

Empoli-Parma: Di Bello 6 (Var Maresca).

Genoa-Frosinone: Mariani 6 (Var Nasca). “Giusta l’espulsione diretta di Cassata per l’entrataccia in ritardo su Biraschi”.

Lazio-Roma: Mazzoleni 7,5 (Var Calvarese). “Direzione molto positiva di Mazzoleni in una gara dall’alto coefficiente di difficoltà. Corretta la decisione che prende l’arbitro al 71’: Correa brucia Fazio in velocità ed entra in area, il difensore della Roma atterra l’attaccante della Lazio. Ci sono le mani di Fazio sulle spalle di Correa e c’è anche un tocco sulle gambe sempre del centrale giallorosso. Giusto assegnare il rigore alla Lazio e ammonire Fazio. Corretta anche l’espulsione di Kolarov che nel giro di un minuto viene prima ammonito per proteste e poi entra in modo scomposto su Immobile a pochi secondi dal triplice fischio”.

Milan-Sassuolo: Valeri 6 (Var Fabbri). “Regolare il gol del vantaggio dei rossoneri per l’autogol di Lirola. Azione confusa sotto porta, c’è il silent check per verificare se uno tra Musacchio e Piatek abbia toccato il pallone con la mano, ma il Var Fabbri conferma la regolarità dell'azione. Al 48’ Bakayoko, già ammonito, entra in ritardo su un avversario e rischia il rosso: graziato dall’arbitro perché colpisce prima il pallone. Al 64’ uscita a vuoto di Consigli che si fa scavalcare dal pallone e atterra Piatek al limite dell’area. Il polacco accentua sicuramente la caduta, ma il tocco per provare a sbilanciarlo c’è. Valeri espelle il portiere del Sassuolo, ma il Var Fabbri lo invita alla review perché il polacco non era in possesso del pallone e Demiral era vicino all’azione. Valeri non cambia la propria decisione e fa bene: la chiara occasione da gol per Piatek è evidente, il rosso è giusto”.

Napoli-Juventus: Rocchi 8 (Var Irrati).

Spal-Sampdoria: Pasqua 6,5 (Var Manganiello).

Torino-Chievo: La Penna 6,5 (Var Giacomelli).

Udinese-Bologna: Massa 6 (Var Pairetto). “Ingenuo Poli nell’occasione del rigore concesso all’Udinese: la spinta su Pussetto c’è e fa perdere coordinazione all’avversario in area di rigore. Bravo Massa a concedere il penalty ai padroni di casa”.