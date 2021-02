Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Chiffi 6 (Var Manganiello). “Partita in totale controllo del direttore di gara. Al 21’ Lazzari cade in area: alle spalle ha Freuler, Chiffi lascia proseguire. E fa bene, visto che il giocatore della Lazio è caduto da solo. I suoi compagni chiedono subito un penalty, ma è lo stesso Lazzari a dire anche a gesti che non c’è nulla. Da apprezzare il gesto del laziale, ma dire la verità dovrebbe essere la normalità”.: Doveri 7 (Var Pairetto). “. Al 24’ su retropassaggio di Barrow, Dijks si vede scavalcato da Leao e lo trattiene: rigore e giallo. Nella ripresa al 54’ su lancio lungo di Leao, Soumaoro salta in modo scomposto e tocca la palla prima con un braccio e poi con l’altro: inevitabile il secondo penalty per i rossoneri. Manca un giallo a Tonali nel primo tempo per una trattenuta su Schouten a impedire una ripartenza”.: Mariani 6 (Var Mazzoleni). “Rischia Obiang che interviene duramente su Joao Pedro: l’arbitro è vicino e valuta da giallo l’intervento. Nessun chiaro errore, giusto che il Var non intervenga”.: Giacomelli 6 (Var Nasca). “Convince nei provvedimenti disciplinari presi”.: Pasqua 6 (Var Calvarese). “All’11’ Ranocchia spinge e tira giù Lapadula: niente rigore perché è fuori area, ma manca la punizione al Benevento. Tra il 14’ e il 15’ nell’area difesa da Montipò prima Caldirola e Improta schiacciano e tirano giù Barella, poi Caldirola colpisce Lautaro. Nel secondo caso viene assegnata una punizione che lascia qualche dubbio: le immagini televisive non chiariscono se il piede dell’argentino fosse in area. La direzione di gara comunque è sufficiente nel complesso”.: La Penna 5,5 (Var Di Paolo). “Non convince la gestione dei falli e dei cartellini. Impreciso”.: Piccinini 6 (Var Guida). “Al 28’ Tameze va giù nell’area difesa da Pau Lopez, lascia proseguire l’arbitro e fa bene: Ibanez non commette fallo”.: Fabbri 6 (Var Valeri). “Al 42’ Cristiano Ronaldo va giù nell’area difesa da Audero dopo un apparente contatto con Yoshida: il giapponese però, fa un intervento più che pulito sul pallone anticipando il portoghese che sembra lui colpire l’avversario leggermente prima di rovinare a terra. Giusto lasciar proseguire il gioco”.: Di Martino 7 (Var Abbattista). “Direzione di gara senza sbavature. Solare il rigore concesso all’Udinese per la scivolata di Chabot.: l’argentino era troppo nervoso e il secondo giallo se lo cerca (la trattenuta c’è ed è giusto sanzionarla con l’ammonizione).: Di Bello 4 (Var Banti). “per lo scontro in area tra Dragowski e Lukic, col portiere viola che prima colpisce sì il pallone, ma poi travolge l’avversario con una manata piuttosto evidente.(era chiara occasione da gol). Per l’arbitro sarebbe stato solo giallo.. Decisione condivisibile, mentre l’avversario se la cava col giallo”.