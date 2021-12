Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Camplone (Var: Chiffi)Valeri (Var: Mariani) 6"Non c'è stato nulla di particolare".Dionisi (Var: Orsato) 7"Mi è piaciuto molto, ottime presenza e personalità. Ha una mobilità e una qualità di spostamento che gli hanno facilitato il compito".Fabbri (Var: Irrati) 6"Niente da segnalare, giusto una curiosità: è stato scelto un arbitro romagnolo per un derby emiliano".Maresca (Var: Di Paolo) 6"Corretta l'espulsione di Tessmann, per il resto non è successo nulla da evidenziare".Doveri (Var: Abisso) 6"C'è stato qualche errore disciplinare e stavolta non ha avuto il solito atteggiamento vincente e di grandissima personalità, ma è sempre una sicurezza".Giacomelli (Var: Massa) 6,5"Si è visto che aveva una gran voglia, non ha sbagliato praticamente nulla".Guida (Var: Banti) 6,5"Partita difficile, ritmi veloci. Fischiare poco è sempre un rischio ma lui se l'è preso. Ok il giallo a Chalanoglu, il tocco di mano di Singo non è punibile perché il pallone va prima sulla coscia e poi sul braccio".Di Bello (Var: Mazzoleni) 6,5"Una gara tosta e tirata. Sono d'accordo con il rigore in favore dell'Empoli: è vero che Bakayoko non aumenta il volume, ma non aveva nessun motivo di tenere il braccio a quell'altezza e non fa nulla per evitare il pallone. Bravissimo l'arbitro sul gol di Theo Hernandez: il fallo di mano di Bandinelli era da calcio di rigore, ma Di Bello ha giustamente applicato la regola del vantaggio senza interrompere il gioco".Massimi (Var: Pairetto) 7,5"E' stata la miglior prestazione della giornata, non ha sbagliato nulla. Ha annullato correttamente due gol al Napoli senza un minimo di contestazione da parte dei giocatori di Spalletti. Si muove bene, ha personalità e dialoga il giusto: un arbitro che mi piace molto. Ok anche il giallo a Mario Rui. Vorrei sottolineare una curiosità: forse è la prima volta che vediamo quattro capitani diversi in una sola squadra nella stessa partita (Mertens Zielinski, Mario Rui e Ghoulam)".