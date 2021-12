Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Santoro (Var: Nasca) 6"Esordio stagionale sufficiente, senza particolari annotazioni. Partita abbastanza semplice per un arbitro che va ancora visto bene".Dionisi (Var: Doveri) 6,5"Gara gestita bene dal punto di vista regolamentare".Marcenaro (Var: Irrati) 6"Quando c'è in campo una candidata alla retrocessione è sempre una partita dura per un debuttante, ma in questo caso si porta a casa una sufficienza d'incoraggiamento".Fourneau (Var: Di Paolo) 6"Non mi ha fatto impazzire dal punto di vista disciplinare, ma il rigore per la Juve è corretto".Pairetto (Var: Irrati) 5"Mi dà fastidio andare contro gli arbitri, ma il giallo ad Abraham è del tutto gratuito. L'ammonizione a Zaniolo per simulazione invece è corretta; in generale, però, dal punto di vista disciplinare non ha arbitrato bene".Ghersini (Var: Mazzoleni) 6"Giusto concedere il rigore ai nerazzurri, nessun particolare problema nel corso della gara".Sacchi (Var: Banti) 6,5"Un arbitro d'esperienza come lui queste partite le gestisce in maniera serena. Inoltre anche l'andamento della gara ha aiutato la direzione".Pezzuto (Var: Nasca) 6,5"Quest'arbitro è un prospetto molto interessante, come Ayroldi e Sozza ma con più esperienza. Bene il gol annullato a Defrel, tutto giusto a livello disciplinare".Colombo (Var: Mazzoleni) 6"Io sarei stato d'accordo con lui nel dare il giallo a Singo, non vedo nessuna chiara occasione da gol: è vero che il giocatore granata sbaglia i tempi d'intervento su Di Francesco, ma Pobega avrebbe potuto recuperare. Mazzoleni al Var lo richiama l'arbitro estrae il rosso, ma io avrei confermato l'ammonizione. Gli do un 6 d'incoraggiamento, perché l'errore è del Var e forse in questo caso è stata decisiva l'esperienza di Mazzoleni rispetto a quella di un esordiente come Colombo".Piccinini (Var: Maresca) 6,5"Se la cava bene e usa correttamente i cartellini, compresi i doppi gialli".