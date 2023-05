. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaMarchetti (Var: Valeri) 5"Non ha brillato particolarmente, incerto e ha sbagliato alcune cose. Mancano provvedimenti disciplinari su Samardzic e Lovric".Rapuano (Var: Marini) 6,5"Se la cava abbastanza bene in una partita molto complicata per la posizione dello Spezia. Nessun problema, corretto non fischiare il rigore al Monza per il contatto tra Izzo e Amien".Orsato (Var: Di Paolo) 5,5"Ibanez era da rosso. Ha una personalità forte e ha una grande carriera, ma non raggiunge la sufficienza".Sacchi (Var: Banti) 5"Non è andato bene. Grazia due volte Koopmeiners e anche De Roon era da sanzionare. L'azione del vantaggio dell'Atalanta c'è un fallo di Koopmeiners su Sanabria".Guida (Var: Chiffi) 6"Il vantaggio dell'Inter è regolare e il VAR dà ragione alla chiamata di Guida, non c'è mano di Lautaro. Il coefficiente di difficoltà della partita era alto ma lui convince. Bene anche i due al VAR".Doveri (Var: Irrati) 6"Giusto mettere il numero uno su una partita cruciale per la retrocessione. Corretto il rosso a Quagliata, perché il fallo su Dawidowicz è censurabile. Nel finale sembra quasi perdere la gara, c'è un sospetto calcio di rigore su Buonaiuto da parte di Djuric, ma secondo me porta a casa la sufficienza con personalità".Marcenaro (Var: Di Martino) 6"Non ci sono state situazioni particolari, gara abbastanza corretta. Giusto il giallo a Zielinski".Dionisi (Var: Abbattista) 6"Dubbio sull'espulsione di Pinamonti, mentre il rigore su Berardi è assolutamente giusto".Giua (Var: Nasca) 6,5"Niente di particolare da segnalare, partita con troppa differenza tecnica e gestita bene da Giua".Sozza (Var: Mazzoleni) 4,5"Stecca abbastanza clamorosa di Sozza. Va bene il discorso del monitor che non funziona e decide il VAR, ma Orsolini dà una spinta ad Alex Sandro che dimostra comunque poco equilibrio. Non importa che abbia tenuto lo stesso metro per tutta la partita, quella è una spinta su Alex Sandro che va sanzionata. E' stata una decisione sbagliata. Giusto specificare una cosa: sul rigore il VAR può intervenire, sul contatto Orsolini-Alex Sandro non ha protocollo per intervenire perché viene lasciata la discrezionalità dell'arbitro".