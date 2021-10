Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Giacomelli (Var: Abisso) 5"Non ha gestito benissimo la gara, sembra non abbia più voglia. Ha bisogno del Var per annullare il gol a Linetty, ma avrebbe dovuto vedere lui l'intervento di Djidji su Vasquez".Fabbri (Var: Sozza) 6"L'arbitro ha tenuto sempre la gestione della partita, non c'è nulla di particolare da segnalare".Doveri (Var: Nasca) 5,5"Giusto assegnare il rigore all'Empoli, ma l'arbitro ha avuto bisogno del Var per concedere un penalty solare. Attualmente Doveri è il numero uno, sono errori che a lui non gli si perdonano".Di Martino (Var: Mazzoleni) 6"Controlla bene la gara e prende decisioni corrette. Voglio dare anche un 7 all'assistente Pagliardini, che segnala il fuorigioco di Forte in occasione dei due gol annullati al Venezia".Valeri (Var: Chiffi) 5"Sono perplesso sull'espulsione di Soumaoro, ritengo sia un provvedimento eccessivo. Giusto il rosso a Soriano, ma in quel caso l'arbitro viene 'salvato' dal Var per un episodio sul quale doveva intervenire lui: è un fallo molto pericoloso, anche se non lo vedi si percepisce. Scelta sbagliata anche quella di non espellere Arnautovic per il tentato intervento su Kjaer, ci stava il secondo giallo. In generale, Valeri non mi è sembrato sufficientemente concentrato".Marinelli (Var: Orsato) 6"Mi pare abbia arbitrato bene, non capisco tutte le proteste di Gasperini. Forse Marinelli non è stato impeccabile sul giallo all'allenatore perché non si è avvicinato abbastanza per mostrarglielo, ma tutte quelle lamentele sono eccessive".Rapuano (Var: Banti) 6,5"Ok il rigore per la Fiorentina per il tocco di mano di Keita in area. Rapuano è un arbitro giovane e sta facendo bene".Piccinini (Var: Pairetto) 6,5"Giusto il giallo a Veloso per l'intervento su Milinkovic, non era da espulsione perché non era una chiara occasione da gol".Massa (Var: Di Bello) 6"Non ci sono stati episodi particolarmente rilevanti. Osimhen-Mancini? Il nigeriano allunga un po' il piede, ma io avrei preso la stessa decisione di Massa. Il contrasto Vina-Anguissa non era da rigore. Giusta anche l'espulsione di Mourinho, che dopo appena 9' si prende un giallo per aver protestato troppo in occasione dell'intervento di Vina su Politano: il portoghese aveva ragione, ma considerando che eravamo a inizio partita è stato troppo plateale".Mariani (Var: Guida) 6"A me non è dispiaciuto, gare come questa sono a coefficiente altissimo. E' andato tutto bene fino all'ultimo episodio: ammonizione giuste e partita non condizionata dall'arbitro. Il rigore fischiato alla Juve per l'intervento di Dumfries su Alex Sandro, da regolamento è corretto ed è giusto anche la chiamata del Var, perché l'episodio è avvenuto sulla riga che è considerata area di rigore. A me però questi falli fanno ridere, io lo considero un 'rigorino'. Il regolamento ti obbliga a darlo, ma sono interventi che prima dell'introduzione del Var non si fischiavano".