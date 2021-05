Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Giacomelli 5,5 (Var Di Bello). “L’espulsione di Golemic è netta, in quanto interrompe una chiara occasione da gol di Lapadula commettendo fallo da ultimo uomo. Ma l’arbitro Giacomelli ci pensa troppo, sembra attendere un riscontro da parte del Var prima di estrarre il cartellino rosso. La sensazione è che ci sia stato un intervento tacito da parte del Var. Al 50’, corretto annullare il raddoppio di Lapadula per il fuorigioco segnalato dal primo assistente”.: Abisso 5 (Var Chiffi). “Partita insufficiente da parte dell’arbitro Abisso, che viene salvato dal Var. Al 13’ giusto l’annullamento del gol di testa di Vlahovic per fuorigioco. Al 47’ proteste del Napoli per un fallo di Ribery (già ammonito) su Zielinski: giusto non estrarre il secondo giallo. È corretto anche il rigore concesso alla Fiorentina per la trattenuta di Milenkovic su Rrahmani: la maglia del giocatore del Napoli si allunga vistosamente, ma come ha fatto Abisso a non vederlo in diretta? Era ben posizionato e in questo frangente il Var è intervenuto per valutare l’intensità di un contatto che l’arbitro dal campo ha ritenuto non da rigore. Perché l’utilizzo della tecnologia? Il Var interviene a sproposito. Già ammonito, Milenkovic era da espellere per il fallo su Rrahmani”.: Marinelli 6 (Var Banti). “È aiutato dal Var sul rigore assegnato per il Genoa e la tecnologia interviene giustamente anche sul gol dello 0-2: il pallone infatti non è uscito”.: Marchetti 6 (Var Ghersini). “Ordinaria amministrazione, corretti anche i gialli estratti nel corso del match”.: Calvarese 4 (Var Irrati). “Partita disastrosa da parte dell’arbitro Calvarese, da 4 in pagella. Al 22’ su corner finisce per terra Chiellini dopo una evidente trattenuta da parte di Darmian: l’arbitro lascia proseguire, ma interviene il Var Irrati. Forzata la review visto che si tratta di un episodio la cui intensità si valuta sul campo, una volta al monitor però Calvarese non può ignorare il fallo del difensore dell’Inter sull’avversario con ammonizione per Darmian. Al 34’ è Lautaro a cadere nell’area della Juve, Calvarese lascia proseguire. Decisivo l’intervento del Var, per un contatto tra la punta del piede di De Ligt e il tallone dell’attaccante in area. Inesistente e veramente grave il rosso a Bentancur, la fa grossa lì. Si ha la sensazione che qualcuno gli abbia suggerito qualcosa nell’auricolare. Giusto fischiare il fallo, ma perché la seconda ammonizione per il fallo su Lukaku? Sproporzionata la sanzione disciplinare, veramente insensata. Var decisivo anche sul momentaneo pareggio dell’Inter: Calvarese sul momento annulla per fallo di Lukaku su Chiellini, ma è il difensore bianconero a strattonare l’avversario ed è giusto dunque convalidare il gol. Nel finale, non c’è il rigore assegnato alla Juve: Cuadrado è furbo e cerca lui il contatto con Perisic, Calvarese assegna il penalty e commette l’ennesimo errore della sua serata”.Milan-Cagliari: Massa 6,5 (Var Valeri). “L’arbitro non sbaglia praticamente nulla. Al 73’ Rebic va al colpo di testa, su angolo di Calhanoglu, contrastato da Carboni, che con una mano lo tiene leggermente per la maglia. Comportamento rischioso del difensore, ma Massa fa bene a lasciare proseguire: l’intensità della trattenuta non sembra da penalty”.: Piccinini 6 (Var Maresca). “Un altro giovane interessante. Al 24’ l’arbitro fischia giustamente il rigore al Sassuolo per una scivolata di Busi su Raspadori”.: Pairetto 6,5 (Var Aureliano). “Designazione importante per Pairetto, che è in crescita. Giusti i gialli assegnati e anche l’espulsione di Acerbi per doppia ammonizione. Più che positiva la sua direzione di gara”.: Orsato 6 (Var Mariani). “Ingenuo Vojvoda al 40’: va in netto ritardo sul piede di Pobega, il rigore è giusto. Corretto anche l’altro penalty assegnato: Ferrer in ritardo colpisce Bremer, non ci sono dubbi sulle due scelte di Orsato”.: Gariglio 6,5 (Var Abbattista). “Buon prospetto, c’era il calcio di rigore concesso per mani di Bonifazi: il difensore dell’Udinese infatti aumenta il volume del corpo aprendo il braccio destro sulla conclusione ravvicinata di Verre. Il fischio è corretto”.