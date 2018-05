Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella trentottesima giornata di Serie A:



GIUDIZIO GENERALE



“Positivo il Var, anche se all’inizio c’è stato un utilizzo eccessivo della tecnologia. Dev’essere un supporto in alcuni casi straordinari all’arbitro, non una moviola in campo come è sembrato in diverse partite. Mi auguro che si stabiliscano meglio le priorità per l’utilizzo del Var: serve per le cose più importanti. Io personalmente darei 3 chiamate a partita: una ad ogni allenatore e una agli arbitri. Difficile che in una gara ci siano più di tre episodi da Var complessivamente. Come esperimento comunque è positivo, la soddisfazione è avere tre arbitri ai Mondiali in Russia. Tuttavia, l’Uefa deve allenarsi con la Fifa: non è possibile che in Champions League non si utilizzi la tecnologia”.



LAZIO-INTER



“La premessa è una sola: de Vrij è un grandissimo professionista e ha sbagliato un solo intervento in tutta la partita. A mio avviso ci sono molti dubbi sull’1-1 di D’Ambrosio: prima devia di petto e non di mano, poi sulla ribattuta tocca Strakosha con il ginocchio mentre tira a rete. Il portiere della Lazio chiaramente non era in possesso del pallone, ma il contatto c’è: il gol resta dubbio. Nella ripresa, il Var Irrati corregge una scelta sbagliata di Rocchi che concede ai nerazzurri un rigore per un presunto fallo di mano di Milinkovic: il movimento trae in inganno, ma il centrocampista tocca il pallone con l’osso della spalla. Giusto togliere il rigore all’Inter. Nessun dubbio sull’assegnazione del penalty per fallo di de Vrij su Icardi: è rigore. Corretto anche il secondo giallo per un ingenuo Lulic che falcia da dietro Brozovic. Prova comunque Mondiale di Rocchi, che si dimostra il miglior arbitro italiano”.



I VOTI AGLI ARBITRI della trentottesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Cagliari-Atalanta: Massa 6 (Var Damato). “Nel finale giusto il rigore assegnato all’Atalanta: Ceppitelli sbaglia il tempo dell’anticipo su Caldara e lo stende”.

Chievo-Benevento: Pasqua 6 (Var Valeri).

Genoa-Torino: Illuzzi 5,5 (Var Pezzuto). “Esordio in A non memorabile: il gol del Genoa è viziato da un fallo di Lapadula che spinge e trattiene Molinaro. Corretto il secondo giallo per Ansaldi: colpisce Omeonga e non il pallone”.

Juventus-Verona: Pinzani 6 (Var Nasca).

Lazio-Inter: Rocchi 7,5 (Var Irrati).

Milan-Fiorentina: Fabbri 6 (Var Mazzoleni). “Giusto il giallo per simulazione a Calhanoglu che era diffidato e rischia di saltare la Supercoppa italiana (se si giocherà il 12 agosto).

Napoli-Crotone: Banti 6 (Var Calvarese).

Sassuolo-Roma: Abbattista 6 (Var Aureliano).

Spal-Sampdoria: Di Bello 5,5 (Var Manganiello). “Sbaglia in avvio Di Bello: il mani di Caprari sul tiro di Viviani non è da rigore perché il braccio è attaccato al corpo e in più il giocatore si gira. Il Var Manganiello non interviene”.

Udinese-Bologna: Gavillucci 6 (Var Doveri).



@AleCosattini