Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Abisso 5,5 (Var Rocchi). "Nessun grande errore per Abisso, ma non brilla nella gestione dei provvedimenti disciplinari presi nel corso del match".: Ayroldi 7 (Var La Penna). "Molto bene, giusta l'espulsione per doppia ammonizione di Carboni. Dimostra di avere buona personalità e un'ottima presenza in campo, è sempre vicino all'azione".: Massa 6 (Var Nasca). "Ordinaria amministrazione per Massa".: Calvarese 7 (Var Manganiello). "Prova brillante di Calvarese, che anche in questa stagione si sta dimostrando un grande arbitro. Sul 2-0 di Caprari il check di Manganiello al Var annulla giustamente per posizione di fuorigioco dello stesso Caprari sul tiro di Kulusevski".: Abbattista 5,5 (Var Banti). "Per tradizione, mi permetto di obiettare il taglio di capelli dell'arbitro Abbattista. Consigliamo un altro taglio di capelli al giovane direttore di gara, che in alcuni frangenti manca di esperienza nel corso del match. La strada intrapresa è comunque quella giusta".: Mariani 6 (Var Giacomelli).: Doveri 6 (Var Irrati). "Gara dal coefficiente di difficoltà altissimo, gestita molto bene dall'arbitro Doveri. Al 44' grazie al Var concede giustamente un rigore al Lecce, poi fallito da Mancosu. Perin travolge con le gambe Lapadula in uscita, l'arbitro non fischia, ma il Var Irrati lo richiama al monitor. Nonostante l'attaccante avesse già calciato, la palla era in zona Lapadula ancora: giusto concedere il penalty". ​: Chiffi 5,5 (Var Di Paolo). "Nessun errore rilevante, ma poteva far meglio nella gestione disciplinare di alcuni episodi".: Di Bello 5 (Var Guida). "Al 46'. Il Var Guida mostra giustamente a livello di protocollo il fallo all'arbitro Di Bello, che però non cambia la sua decisione e convalida il gol del pareggio ai giallorossi.: Di Bello - che in presa diretta era di spalle al contatto e non poteva vederlo -. Giusto concedere il rigore all'86' per il fallo di Spinazzola ai danni di Moses".​: Orsato 7 (Var Mazzoleni). ​"Al 48’, Cristiano Ronaldo calcia a rete e trova Bastos col braccio largo. Orsato è vicino all'azione, ma tradito probabilmente dalla dinamica della caduta del difensore della Lazio, assegna un calcio di punizione e non di rigore. Interviene il Var Mazzoleni e Orsato dopo aver rivisto l'episodio al monitor ravvede le braccia oltre la linea di Bastos: giusto concedere il penalty alla Juve. All’82’ è netto il rigore concesso alla Lazio: Bonucci colpisce con la punta del piede Immobile che lo anticipa in area. Giusto concedere il tiro dagli undici metri, così come l'ammonizione allo juventino".