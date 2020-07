Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Maresca 7 (Var Irrati). "Direzione di gara più che positiva: giusto il rigore concesso al Torino per il mani di De Ligt dopo la chiamata del Var; corrette anche le ammonizioni per lo stesso difensore e Dybala che erano diffidati e salteranno per squalifica il Milan".: Massa 6,5 (Var Chiffi). "Contatto sulla linea dell'area di rigore tra Marlon e Babacar: scioglie il dubbio il Var, giusto il rigore concesso al Lecce".: Calvarese 7 (Var Rocchi). "Ottima direzione di gara. ​Al 32’ Ibrahimovic trova il gol del 2-0 per il Milan ma, prima la segnalazione del secondo assistente Bindoni, poi il check del Var, vedono la sua posizione di fuorigioco: rete annullata. Un minuto dopo su cross di Saelemaekers, Radu ha la mano sinistra aperta in modo innaturale. Calvarese non ha dubbi e assegna il rigore per il Milan (corretto)".: Pairetto 4 (Var Di Paolo). "Disastro totale di Pairetto. ​Al 41’ il primo giallo per Bastoni è corretto per il mani volontario. Al 51’ l’arbitro si perde un intervento di mano falloso di Denswil a metà campo: mancano sia il fischio che il giallo (Denswil era diffidato anche, ndr). Al 57’ l’episodio che cambia il match: Pairetto fischia un fallo a Soriano su Gagliardini e il giocatore del Bologna protesta.. Si tratta di una situazione di carattere molto personale:. Al 62’, giusto il rigore assegnato all’Inter per il fallo di Dijks che sgambetta in area Candreva.”.: Piccinini 6 (Var Fabbri).: La Penna 6,5 (Var Mariani). "​Al 12’ l'arbitro dopo la chiamata del Var vede un tocco di mano di Simeone che poi troverà il gol dopo l'assist di Nainggolan. La regola parla chiaro: il gol è da annullare, anche se resta un punto del protocollo da cambiare in futuro. Al 25’ rigore netto per la spinta di Carboni su Malinovskyi in area: secondo giallo per il difensore del Cagliari e conseguente espulsione corretta".: Abisso 5 (Var Doveri). "Tre rigori per l'arbitro Abisso, di cui due lasciano parecchi dubbi. Il primo è netto per il fallo in ritardo di Gagliolo ai danni di Venuti. ​Molto dubbio il secondo al 31’:. Dopo aver rivisto l'episodio al Var, l'arbitro assegna il rigore.Non si tratta di un chiaro errore, il rigore è a dir poco generoso. ​Al 47’ il rigore per il Parma è ancora più discutibile.".: Giacomelli 6 (Var Guida).: Orsato 6 (Var Nasca). "Mezzo voto in meno per il rigore non visto in diretta nel finale. ​Netto contatto Zeegelaar-Biraschi, dopo aver rivisto l'episodio al Var l'arbitro non ha dubbi: è rigore per il Genoa".: Rocchi 6,5 (Var Mazzoleni). "Rocchi riscatta l'errore in Lecce-Sampdoria con una prestazione più che sufficiente. ​Giusti i cartellini e anche le valutazioni degli episodi".