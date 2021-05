Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Dionisi 6,5 (Var Valeri). "Giusto al 21’ il rigore assegnato da Dionisi alla Fiorentina: il braccio sinistro largo di Soumaoro ferma il tiro di Pulgar.​ Manca un giallo a Svanberg per un fallo su Ribery nel primo tempo".: Prontera 6,5 (Var Manganiello). "Giovane arbitro da monitorare, non commette errori e valuta bene la gomitata di Riviere ai danni di Skriniar (solo giallo, non entra per fare male all'avversario).: Volpi 6,5 (Var Doveri). "Corrette tutte le decisioni prese dall'arbitro e i suoi assistenti nel corso del match, anche il Var conferma".: Giacomelli 6,5 (Var Di Paolo). ". Al 43’ Radovanovic col braccio sinistro afferra Immobile per il destro, inevitabile il penalty e l’ammonizione per il difensore del Genoa. Giusto anche quello nella ripresa per gli ospiti: Cataldi colpisce la caviglia di Badelj in ritardo, fischio inevitabile dell’arbitro".​: Calvarese 6 (Var Mariani). "Vibranti proteste del Benevento, che ha chiesto il secondo giallo e la conseguente espulsione per Bennacer. Già ammonito, il centrocampista del Milan ha commesso fallo su Dabo nella zona centrale del campo: giusto non espellere il giocatore, il rosso sarebbe stato un provvedimento esagerato".: Fabbri 5,5 (Var Mazzoleni). "Al 53’. Per l'arbitro la spinta di Osimhen sulla schiena di Godin è fallosa, ma si tratta di un errore: il contatto era lievissimo, è il difensore a lasciarsi andare. Sarebbe stata la rete del 2-0, realizzata proprio da Osimhen".: Sacchi 6 (Var Irrati). "Tre i gol annullati alla Roma, mentre è convalidato il raddoppio della Samp di Jankto: decisioni corrette tra campo e Var. Giusto anche il rigore assegnato alla Roma e poi sbagliato da Dzeko: c'è il mani di Adrien Silva".: Pairetto 7 (Var Massa). ": il portiere si vede superare da Boga che ha la porta spalancata davanti: c’è il fallo e anche la chiara occasione da gol, espulsione inevitabile visto che. Convince anche il rigore assegnato al Sassuolo al 50’:: il difensore cerca di contenere Muriel, ma lo trascina a terra in modo evidente".: Chiffi 6,5 (Var Nasca). "​L’Udinese protesta per la direzione di gara di Chiffi e in particolare per un episodio. Nessun dubbio sul rigore concesso alla Juve per il gomito altissimo e largo di De Paul su punizione di Ronaldo, ma è proprio la punizione a far infuriare i padroni di casa e in particolare il dirigente Marino.. Manca un giallo a Nuytinck per fallo ai danni di Cuadrado al limite dell'area, ma Chiffi complessivamente dirige bene il match".