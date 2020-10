Chiuso il mercato di costruzione, qualche dirigente già pensa a quello di riparazione di gennaio. Nell’attesa si valuteranno i nuovi acquisti e in particolare gli ultimi, anzi ultimissimi, arrivati perché evidentemente più desiderati.. Nessun dubbio sul fatto che Baggio sia stato un grande colpo, perché con la Juventus ha vinto scudetti e coppa Uefa (ma non la Champions) e addirittura il Pallone d’Oro. Molti dubbi, invece, sull’utilità di Bernardeschi che ha contribuito a vincere altri scudetti, senza coppe europee e soprattutto senza la garanzia di un posto da titolare. Adesso tocca a Chiesa sul conto del quale non mancano le perplessità, non per il suo valore,, perché sulla fascia destra la Juventus può già contare sull’altro ex viola, suspesso utilizzato come esterno d’attacco oltre che di difesa e soprattutto su, il primo acquisto stagionale arrivato con così tanto anticipo che non sembra nemmeno nuovo. A questo punto, pensando anche agli altri grandi attaccanti a disposizione di Pirlo, da, daallo stesso, visto che la Juventus non ha nessuno con le sue caratteristiche, mentre, destinato però a lottare per un posto da titolare fisso, anche perché essendo l’ultimo arrivato avrà bisogno di un minimo di adattamento. In teoria dovrebbe essere lui il nuovo esterno destro.Soltanto in teoria, però, perché in quel ruolo ha già giocato Kulusevski che tra l’altro ha segnato il primo gol ufficiale della nuova Juventus, nel debutto in campionato contro la Sampdoria.Poco, molto, o moltissimo, lo sapremo alla fine della stagione e ancora di più nel lungo periodo, visto che Chiesa compirà soltanto 23 anni il prossimo 25 ottobre e giocherà ancora quando Ronaldo avrà già smesso.Nel frattempo, pensando al presente prima che al futuro, anche se non ci potrà mai essere la prova,, perché per i fiorentini andare al Milan non è come andare alla Juventus, Chiesa avrebbe potuto ripercorrere la strada di un altro grande ex attaccante viola, nato mezzo secolo esatto prima di lui:, ala come lui che passò dalla Fiorentina al Milan e fu decisivo con il suo gol che regalò la coppa delle Coppe nel 1973, entrando nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. Guarda caso,E poi, anzi soprattutto,, perché sa anche segnare gol belli e importanti come ha dimostrato proprio a San Siro nella sua ultima partita contro l’Inter. Motivi tecnici, quindi, ma anche di altro genere, perché nel nuovo calcio del marketing e dell’immagine,. Ormai, però, è andata così e non rimane che aspettare il giudizio del tempo, l’unico che non sbaglia mai per capire se davvero Chiesa diventerà decisivo nella Juventus e se davvero il Milan potrà tornare in Champions anche senza di lui.