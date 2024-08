Chiesa attacca la Juventus: "Mai ricevuta alcuna offerta di rinnovo. Mi hanno detto che non facevo parte del progetto"

Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool. L'azzurro è stato ufficializzato come primo acquisto della sessione estiva dei Reds e, a pochi minuti dall'annuncio, ha voluto dire la sua sulla chiusura del suo rapporto con la Juventus. Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram. Questa la sua verità su quanto successo negli scorsi mesi con la trattativa fallita per il suo rinnovo, l'esclusione dal progetto bianconero e quindi la cessione.“È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore. Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso”.

“Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra. Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto. Grazie, Juventus. Fino alla fine”.