Federico Chiesa chiama, Marcus Thuram risponde. All'indomani della doppietta segnata dall'italiano della Juventus nel 5-2 alla Macedonia del Nord, arriva il gol firmato dal francese dell'Inter nel 14-0 (!) contro Gibilterra: due avversarie di certo non irresistibili. Tra una settimana sarà tutta un'altra storia allo Stadium di Torino, dove si affronteranno le migliori difese della Serie A e il compito sarà più difficile per entrambi. Nonostante la loro indiscutibile capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno.



DUE DESTINI CHE SI UNISCONO - Chiesa e Thuram hanno seguito un percorso opposto per quanto riguarda il ruolo. Infatti Allegri ha spostato Federico dalla fascia al centro dell'attacco bianconero, invece Marcus con Inzaghi ha completato la trasformazione da punta esterna a centrale. Finora in questo campionato hanno segnato 4 gol a testa, ma Thuram è anche il re degli assist (5). Hanno la stessa età (26 anni) e sono nati in Italia nel 1997, quando i loro papà Enrico e Lilian giocavano insieme al Parma. Ma questa è un'altra storia.