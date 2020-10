Dire addio alla propria squadra, alla propria gente, al proprio stadio. E farlo da capitano.che sarebbe valso il pareggio per i toscani. Non è un mistero che a un anno di distanza dall'ultima volta, la Juventus sia tornata a farsi prepotentemente avanti per l'esterno classe '97. Uno scenario ormai sotto la luce del sole e confermato anche dalla stessa società viola per bocca del club manager Giancarlo Antognoni: " Vediamo cosa succederà negli ultimi tre giorni del mercato ".- Già, perché ancora non tutti i tasselli sono al loro posto. Vero che Commisso non chiude la porta alla cessione, ma è fermo sulla sua posizione:. E allora Paratici è assiduamente al lavoro per perfezionare quelle cessioni fondamentali per reperire i fondi necessari a finanziare l'operazione. Una missione non semplice per la dirigenza bianconera, perché al di là di, domani completerà gli ultimi passaggi per trasferirsi in prestito secco al(1,5 milioni alla società torinese), gli altri nomi in uscita, da, sono ancora fermi. La Juve però non molla, forte del sì del giocatore, e spinge per riuscire a portare a termine l'affare: l'intenzione è di lavorare almeno per alleggerire gli ingaggi, una mossa che potrebbe facilitare l'assalto a Chiesa anche senza introiti da cartellini.- Un affare, tra l'altro, che permetterebbe alla Fiorentina di andare poi a lavorare su altre operazioni, sia in entrata che in uscita.per la difesa,può andare a sostituire numericamente a destra Chiesa, ma l'idea è di andare a ritoccare il reparto offensivo. I fondi ricavati dalla cessione del classe '97 infatti permetterebbero di andare su: complicatoper ragioni economiche, ipotesi più percorribile riportare in Italiadall'Hertha Berlino., in rete contro la Sampdoria: il serbo classe 2000 ha bisogno di ampio spazio,e la cessione di Chiesa potrebbe innescare il giro giusto per sbloccare anche questo fronte. Le cessioni della Juve, l'assalto finale per il promesso sposo e la mini-rivoluzione offensiva della Fiorentina: l'incastro è pronto e attende la svolta finale, Chiesa è pronto a dire addio con la fascia al braccio.@Albri_Fede90