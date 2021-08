Federico Chiesa oggi postava sui social un'ultima foto da Forte dei Marmi che lo vedeva impegnato nel padel, nuovo passatempo sportivo ormai molto in voga, mentre poco fa ha pubblicato una storia su Instagram dove mostrava il suo ingresso a Torino. Un segnale chiaro: Chiesa, dopo le meritatissime vacanze post-Europei, è pronto per rientrare alla Continassa e iniziare a lavorare con mister Allegri per la nuova stagione della Juventus.