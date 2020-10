Calciomercato.com e Moneyfarm vi presentano sette trasferimenti della finestra di mercato estiva del 2020., ma la lista è lunga e ricca di talenti.. Lo ha dimostrato, nel lontano 1990, il trasferimento di, che in Toscana lasciò un pezzo di cuore. E' poi toccato ad altri:, che approda a Torino dopo un lungo, lunghissimo corteggiamento. Per mesi, infatti, Paratici non ha tolto gli occhi dal gioiello di casa Fiorentina.fra il 1986 il 2010,, fra il 2002 e il 2007, per poi entrare nelnel 2007, rimanendoci fino al debutto in prima squadra., il 20 agosto del 2016, all'età di 18 anni e 10 mesi. Quella sera, i bianconeri di Allegri si impongono per 2-1. Da quel giorno in poi, Chiesa colleziona con la maglia viola, che salgono a 153 e 34 reti se consideriamo anche le altre competizioni ufficiali. A queste cifre, vanno aggiunte anche 19 partite e un gol con la Nazionale maggiore, e. Proprio con l'Under arriva la più grande delusione, finora, della sua carriera: nell'Europeo di categoria giocato in Italia, gli Azzurrini di Di Biagio partono bene, battendo la Spagna con una doppietta di Chiesa, ma poi non superano il girone a causa della sconfitta con la Polonia."L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.”. Chiesa arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. A conti fatti si tratta di un'operazione da 60 milioni di euro complessivi spalmati su 3 anni.: il modello valuta, tra gli altri, i 10 gol segnati in serie A e i 6 assist messi a segno nella scorsa stagione (molti dei quali attraverso la specialità del cross) su 34 partite. In più le 19 presenze totali in Nazionale (in cui ha segnato anche un goal nella partita Italia-Armenia) sono un indicatore del potenziale del giocatore. Il numero di dribbling effettuati in serie A (secondo alle spalle solo del Papu Gomez nelle ultime quattro stagioni) offrono garanzia sul rendimento di Chiesa nei fondamentali più importanti per il giocatore di fascia., con valutazioni importanti per un giocatore che andrà a ricoprire il ruolo di esterno. Per giustificare l'esborso Chiesa dovrà conquistarsi un posto da titolare e uno spazio nel gioco di Pirlo. La sua goal partecipation di 0,23 non sarà semplice da confermare visto il posizionamento presumibilmente più lontano dalla porta e la concorrenza di giocatori esperti e di livello.. Giocatore a tutta fascia, l'ormai ex esterno della Fiorentina è un giocatore in grado di cucire il gioco fra centrocampo e attacco, aiutando la squadra in fase difensiva e proponendosi poi per far male agli avversari., anche se nell'ultima stagione ha raggiunto il suo record stagionale di gol in Serie A (10) e in questa è già partito con una rete in tre partite, segnata nel match perso dalla Fiorentina sul campo dell'Inter.A Torino, Chiesa si inserirà in un reparto che vanta Ronaldo, Dybala, Morata e Kulusevski come giocatori d'attacco, oltre a Bernardeschi e Cuadrado come esterni., il ruolo nel quale sarà prevalentemente utilizzato. A Firenze, Chiesa lascia la rabbia dei tifosi (che nel giorno delle visite mediche per la Juve lo hanno insultato) e un tesoretto importante per il club presieduto da Commisso. A Torino, dove il capo dell'area sportiva Fabio Paratici lo ha voluto fortemente e inseguito a lungo, il nuovo acquisto trova una squadra alla quale sembra che manchi proprio un giocatore come lui. Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.