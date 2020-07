Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo la tripletta contro il Bologna: " Quest'anno il mister mi ha dato tantissimo e lo ringrazio. Abbiamo scherzato con lui, oggi abbiamo dimostrato che pur senza obiettivi quello che ci ha insegnato lo portiamo fino alla fine. Iachini? Dovrà parlarci la società, dico che abbiamo un grande rapporto con lui sin da quando è arrivato, a gennaio".



SUL FUTURO - "Il mio futuro è con la SPAL, che servirà a migliorare il mio record. Poi parleremo con tutti i membri della società, abbiamo un grande rapporto e non ci sono assolutamente problemi. Le critiche le lascio a chi non sostiene la Fiorentina fino in fondo. Invece la tripletta la dedico a chi tifa davvero".