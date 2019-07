Il fattore campo, a Rocco Commisso, potrebbe non bastare. Giocare negli Stati Uniti la partita decisiva dell'estate non è sufficiente: la telenovela Federico Chiesa prosegue, e i segnali sono negativi. Settimana scorsa, infatti, il giocatore - di ritorno dalle vacanze dopo l'Europeo Under 21 - ha raggiunto i compagni viola in tournèe. Lunedì, il primo summit tra l'attaccante e il presidente, in cui Chiesa ha ribadito la ferma volontà di essere ceduto, forte di un accordo già trovato con la Juve ai tempi della proprietà Della Valle.



ALL-IN - La conferma è arrivata anche dal numero uno viola, che ieri - in un'intervista al Corriere della Sera - ha dichiarato: "L'ho incontrato qui a Chicago e gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per la Fiorentina andranno molto meglio nei prossimi tempi". Un tutto per tutto, dunque, per la Fiorentina, che prova a trattenere l'attaccante.



NUOVO SUMMIT - Nella serata di ieri, inoltre, la squadra ha fatto visita al quartiere del Bronx, patria di Commisso, che ha ribadito: "In questi giorni credo che ci sarà una nuova chiacchierata con Chiesa". Domani, secondo quanto appreso da calciomercato.com, il ds Pradé e Joe Barone (braccio destro del presidente) arriveranno a New York per un summit di mercato. Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Basterà il fattore campo a Commisso?