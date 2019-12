Intervenuto a Skysport 24, Enrico Chiesa ha parlato dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Questi grandissimi giocatori hanno capacità tecniche, atletiche e motivazionali. Se il Milan lo ha acquistato sa che può dare ancora qualcosa al calcio italiano. E' un giocatore di grande personalità e grande impatto non solo per i compagni ma anche per gli avversari".