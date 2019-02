Federico Chiesa ne ha fatta di strada e, contro l'Atalanta, taglierà quota cento presenze con la maglia viola. Mentre la Fiorentina di Della Valle e di Corvino varavano il nuovo progetto tutto rivolto ai ragazzi di grande prospettiva, mentre il dt non ebbe dubbi e contrattizzò Chiesa una prima volta e poi gli allungò l’impegno, prima Sousa e poi Pioli sul ragazzo hanno messo tutte le loro fiches. Ed eccoli i numeri del campione della Fiorentina, riportati da Il Corriere dello Sport: 99 presenze in viola, entro le quali ha collezionato già 20 gol, più 19 tra assist e rigori procurati. Il tutto è così suddiviso: 88 presenze in A, con 14 gol. E poi 6 centri nelle Coppe, di cui uno in Europa (il primo in carriera è arrivato proprio in campo internazionale, a Baku) e 5 gol in Coppa Italia. Mica male, ma l’impressione è che Federico possa arrivare stabilmente in doppia cifra nelle sue stagioni future. Intanto Firenze è ovviamente onorata di averlo come attuale giovane capitano ma anche... impaurita. Perché è ovvio immaginare che per lui e per la Fiorentina sarà un’estate torrida. Tutti monitorati sulla possibile asta che probabilmente si scatenerà su di lui.