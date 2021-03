In casa Juventus si continua a pensare al nuovo progetto, che avrà ancora Andrea Pirlo in panchina. Secondo La Gazzetta dello Sport, le certezze dell'allenatore sono Chiesa, McKennie, Kulusevski e anche de Ligt, quattro giovani da cui ripartire. Da definire il ruolo di Cristiano Ronaldo, per cui non è ancora stata presa una decisione.