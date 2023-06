Meglio tardi che mai. Federico Chiesa è tornato. Il gol della vittoria segnato ieri a Udine rischia però di essere l'ultimo segnato con la maglia della Juventus. Lo si capirà nei prossimi mesi: dipenderà da Chiesa e soprattutto dalle offerte che arriveranno alla Continassa, dove nessuno è intoccabile. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante bianconero continua a essere apprezzato in giro per l'Europa soprattutto dalle parti di Liverpool e Monaco di Baviera.