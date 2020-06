Commisso ha dato a Chiesa il via libera ma continua a richiedere 70 milioni di euro per lasciarlo partire. Cifra che non vorrebbe abbassare con contropartite tecniche, solo cash. Soluzione che non piace all’Inter, che segue Chiesa da tempo, anche per chiara indicazione di Conte, ma che non è disposta a spendere una somma così alta per un calciatore che nel 3-5-2 potrebbe avere qualche difficoltà.



L’idea di Marotta è chiarissima: non c’è alcun veto a Chiesa, anzi, l’ad sarebbe felice di accontentare il proprio allenatore, ma solo se si verificasse una buona occasione di mercato. Dovrebbero quindi cambiare le richieste di Commisso, se il patron dei viola accettasse una contropartita come Nainggolan è e una parte in cash non superiore ai 30 milioni, allora se ne potrebbe parlare. Ma questa sembra un’ipotesi remota e anche per questo motivo, da almeno un mese, il nome di Chiesa gira con sempre minore insistenza in viale della Liberazione.