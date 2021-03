. Si può riassumere così la prestazione di Federicocontro il Porto, nella partita che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League per la seconda volta consecutiva. Un ko che ha tanti responsabili e, soprattutto, avrà delle conseguenze nel futuro del club del presidente Agnelli, chiamato ora a scelte importanti e decise in un periodo tutt'altro che facile per via della crisi economica post Covid che ha colpito anche il mondo del calcio., che alla prima esperienza nella coppa più importante a livello europeo si è rivelato trascinatore, con quattro gol segnati e due assist.Numeri alla Cristiano Ronaldo, l'unico juventino a segno nelle sfide a eliminazione diretta degli ultimi due anni, che testimoniano un rendimento sorprendente per tanti, ma non per i dirigenti bianconeri. Quando a inizio ottobre Fabio Paratici intuì che c'era la possibilità di portare veramente Federico a Torino dopo tanti anni di ammiccamenti, fece di tutto per "fargli spazio" e, in poche ore, concluse le uscite di De Sciglio, Rugani e, soprattutto, Douglas Costa, con dei risparmi sugli ingaggi che permisero ai bianconeri di strappare un accordo conveniente con la Fiorentina. Intesa, in mezzo a mille polemiche e parole di fuoco dall'ambiente viola, per une otto per la seconda, con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e altri 10 di bonus facilmente raggiungibili. In tutto,Un investimento che ha convinto tutti, dalle parti della Continassa. Tanto che. Negli accordi presi tra i due club era prevista anche la possibilità che ilal verificarsi di una di queste quattro ipotesi: ​Juventus tra le prime quattro in classifica in Serie A a fine stagione, Chiesa che colleziona un totale di presenze di almeno 30 minuti per il 60% delle partite nel biennio, oppure - soprattutto - un totale di. Già in questi primi sei mesi in bianconero. Gliene manca uno, un piccolo dettaglio burocratico che possa confermare quello che il campo ha già detto. Ovvero che il classe '97, da scommessa, è diventato una certezza.