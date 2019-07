Federico Chiesa vuole la Juventus, la Fiorentina prova a trattenerlo. Ma come vi abbiamo sempre raccontato, la volontà dell'esterno è quella di provare a liberarsi per volare in bianconero come già autorizzato dalla famiglia Della Valle, prima dell'insediamento di Rocco Commisso. Il nuovo presidente si è impegnato per trattenerlo, la testa e i pensieri di Chiesa però vanno alla Juve che lo aspetta, lo corteggia, lo tenta. Insomma, Federico ha fatto la sua scelta ma attende la posizione definitiva della Fiorentina che ad oggi resiste.





I DETTAGLI - Il contratto proposto dalla Juventus all'esterno della Nazionale è già pronto: accordo fino al 2024 per 5 milioni all'anno con premi, Federico e il suo entourage tra cui papà Enrico lo hanno avallato da settimane e in questi giorni hanno dato conferme totali su cifre e durata per il gradimento complessivo. Commisso sa che se vorrà trattenere Chiesa dovrà rilanciare anche sul suo contratto, non solo nella trattativa con la Juve che non intende mollare. Tutto aperto, con un filo di tensione...