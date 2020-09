Resta vivo il nome di Federico Chiesa per la Juventus. E il patron viola Rocco Commisso abbassa le pretese economiche. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, dai 60 milioni inizialmente fissati per il suo cartellino, ora si è passati intorno ai 40 con robusti bonus e la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Milan studia il piano per arrivarci: serve la cessione di Paquetà e la qualificazione ai gironi di Europa League. La Juventus osserva vigile, la famiglia Chiesa ha voglia di aria nuova e con il calciatore che ha rifiutato le proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.