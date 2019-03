Tutti pazzi per Federico Chiesa. ​Gli analisti britannici di Stanleybet, che hanno aperto le quote sulla destinazione del talento della Fiorentina nella prossima stagione, non credono molto all’ipotesi Premier: Chelsea, United e Liverpool sono collocati a 8,00; ben più probabile, a 3,50, il passaggio alla Juventus, mentre Inter e Roma sono appaiate a 6,00, come riferisce Agipronews. Al momento, comunque, la quota più bassa (1,50) è per la permanenza a Firenze, dove ormai Chiesa è un idolo.