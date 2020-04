La trattativa Chiesa-Juve non è una pista calda. Questo è quanto si apprende da Sky, secondo cui i bianconeri sarebbero disposti a trattare il calciatore solo mediante uno scambio secco tra calciatori, soluzione che Commisso non vuole assolutamente prendere in considerazione. Ecco perché l'Inter potrebbe effettivamente trasformarsi in una delle candidate più serie per l'acquisizione dell'esterno viola.