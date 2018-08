"Non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di riservare ai bianconeri alcun diritto di prelazione sul cartellino di Federico Chiesa (nell'ambito dell'operazione Pjaca, ndr). I Della Valle hanno difeso per tutta l'estate i propri gioielli dagli assalti del mercato, rifiutando complessivamente 180 milioni: non è cambiato niente, nemmeno con Pjaca", lo scrive Il Corriere dello Sport.