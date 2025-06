Chiesa: "Mondiale obbligatorio, siamo l'Italia! Milan da Scudetto con Allegri, mai sentito Conte"

, 27 anni ex Juventus e Fiorentina, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:, ma i nomi con contano più. Spalletti può dare molto alla squadra,... Le attenzioni del ct mi hanno fatto piacere,, oltre ad avermi cambiato posizione mi ha fatto capire la differenza che corre tra un allenatore di top club e uno di club medi. Carisma, gestione, sensibilità e tecniche che non si imparano a Coverciano, così gli rubo la battuta. Come lui sono Antonio, Ancelotti, Spalletti. Max è uno che ti dà tanto,... A gennaio dello scorso anno eravamo convinti di potercela fare, il gruppo era solidissimo, entusiasta, tutti uniti. Male la seconda parte anche se ci siamo rifatti in Coppa Italia".

Dani nello spogliatoio era il punto di riferimento, è juventino dentro, il suo taglio una scelta che non ho capito, né condiviso...Va bene, è stata una sua scelta".

. I miei ci abitano, io torno spessissimo, la maggior parte degli amici è fiorentina. Non mi vedono più nei posti che frequentavo quando giocavo a Firenze, ma ho un legame fortissimo con la città"."Le scelte si accettano da professionista e si va avanti. Nei primi mesi le difficoltà non sono mancate, se pensi che sono arrivato a Liverpool il 26 agosto e mi sono ritrovato catapultato su un altro pianeta, con altri compagni, senza essermi allenato con loro, ma con un preparatore, zero amichevoli, nulla... E, se ricordi, in autunno il Liverpool andava il triplo degli altri, un’intensità pazzesca".

"Salah? Il Pallone d’oro o uno dei candidati al premio. A sinistra c'erano Luis Diaz e Gakpo. Slot mi ha fatto giocare anche da nove. È stato Allegri a cambiarmi posizione, suggerendo di muovermi da seconda punta per segnare di più, e i miei gol li ho fatti... Questa esperienza è stata importante, formativa, mi devi credere. Avendo studiato alla scuola inglese non ho incontrato problemi con la lingua, mi è piaciuto un sacco misurarmi con una cultura diversa, idee diverse, anche calcistiche"."All’inizio ho provato la frustrazione del cambiamento radicale e del fatto di essere molto indietro rispetto al gruppo, poi c’è stato l’infortunio. Fino alla partita col Psg il Liverpool era davanti a tutti, in semifinale di Carabao e tra le favorite in Champions, che ha vinto proprio il Psg.

"Quando abbiamo giocato l’andata col Psg ci hanno messo sotto di brutto, anche se poi abbiamo vinto. Nel ritorno le cose sono andate diversamente e hanno vinto loro. Squadra fortissima, ad alta intensità."L’anno è finito. Ma è un’esperienza che rifarei.