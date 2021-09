Man of the match della sfida contro il Chelsea e autore del gol vittoria della Juventus, Federico Chiesa ha commentato così la gara di Champions League.



GIUSTIZIA - "Sicuramente è stata una prestazione sofferta. Il Chelsea ci ha messo lì, ma questa sera abbiamo fatto vedere lo spirito Juve, quello che ci chiede il mister. Lui ha provato a cambaire modulo per attaccare la profondità e lì ci hanno sofferto tanto".



CONCENTRATI - "Una grande sfida, è bellissimo giocare questa competizione. ORa abbiamo vinto, ma la prossima è il derby che è importante uguale".



ALLEGRI - "Ci tengo a precisare che con il mister non c'è alcun tipo di problema e non c'è stato mai. Lui mi chiede di fare cose e io le faccio. C'è grande sintonia. Ai giornalisti piace quando la Juve parte un po' così, ma io sono completamente con lui, ma tutti noi siamo con lui. Vogliamo tutti riportare la Juventus dove merita".