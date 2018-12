L'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa ha parlato a margine di un evento organizzato dal club viola per Save The Children.



LA VITTORIA - "Venivamo da mesi non facili, perché la vittoria non arrivava, e arrivavano solo pareggi; la vittoria sull'Empoli ci dà tanta autostima. Adesso ci aspetta una grande partita a Milano e speriamo di uscirne con un grande risultato"



IL GOL ALLE BIG - "Zero gol alle big? Per ora io mi concentro insieme alla squadra sul Milan e sul riuscire a portare a casa una bella vittoria e a fare una grande prestazione come abbiamo dimostrato contro l'Empoli. Quella che è scesa in campo contro l'Empoli è la vera Fiorentina, così come lo era quella degli ultimi dieci minuti contro il Sassuolo. Ora siamo concentrati per fare una grande prestazione a Milano".



L'EVENTO - "Fiorentina e 'Save the Children'? Il club ha voluto inaugurare questo punto-luce per aiutare i bambini in difficoltà nel territorio toscano. Già lo aveva fatto in passato nei paesi stranieri, tutto ciò serve a sensibilizzare le persone nel territorio toscano dove ci sono dei bambini con difficoltà, con problemi, che hanno bisogno di aiuto ed educazione, e che non hanno avuto le stesse opportunità che ho avuto io, o altri bambini".