Borja Valero ha giocato insieme a Federico Chiesa nella Fiorentina sia nella stagione 2016-2017 che in questo inizio di campionato. In una lunga intervista al Corriere Fiorentino lo spagnolo ha parlato del neoacquisto della Juventus: "Avete visto tutti che contributo ha dato Chiesa fino all'ultima partita". Questo il contributo di cui parla Borja Valero: Chiesa ha messo a segno un assist decisivo per Castrovilli contro il Torino e il gol del momentaneo 2-3 a San Siro contro l'Inter. Ora resta solo da vedere quello che saprà dare alla Juve.