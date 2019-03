Non è riuscito a evitare la sconfitta contro l'Atalanta, ma Federico Chiesa ha comunque visto la sua sfida personale. Come scrive il Corriere Fiorentino in merito alla gara dell'Atleti Azzurri d'Italia tra i bergamaschi e la Fiorentina, terminata 3-1 in favore della formazione di Gasperini. Il talento viola ha affrontato i fischi dello stadio di petto: durante il riscaldamento, al rientro negli spogliatoi, a ogni pallone toccato... sotto attacco. In campo è stato determinante, come al solito, ma non è bastato.