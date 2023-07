Terminato, quasi, il tormentone legato a Davide Frattesi, in procinto di accasarsi all’Inter, il calciomercato volge le sue attenzioni ad un altro gioiello azzurro: Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, rientrato in campo dopo il grave infortunio al ginocchio, ha prodotto una stagione complessiva da 4 gol e 6 assist in 33 gare. Decisamente poco per un giocatore come lui che sogna, nella prossima annata, di tornare ai livelli abituali. Il futuro di Chiesa però è tutto da definire nonostante il contratto con la Juventus fino al 2025: il fantasista nativo di Genova cerca il riscatto con la maglia della Vecchia Signora e vederlo ancora protagonista all’Allianz Stadium, secondo gli esperti, appare l’ipotesi più probabile vista la quota di 1,40. L’attuale numero 7 della Juve però ha molti estimatori, in Italia e all’estero, e non è escluso possa continuare a vestirsi di bianconero sebbene lontano dalla Serie A. Non è un mistero che il Newcastle, dopo aver centrato la qualificazione in Champions, voglia allestire una squadra in grado di far bene sia in Premier che in Europa. Così, dopo l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, i Magpies sognano un altro colpo in chiave azzurra come Federico Chiesa che si gioca a 4,50 per essere il nuovo idolo del St James’ Park. In Premier però non solo il Newcastle guarda all’Italia perché il Liverpool di Kloop è alle prese con un ricambio generazionale e un giocatore con le caratteristiche tecniche dell’azzurro farebbe la gioia del tecnico tedesco: Chiesa che fa coppia con Salah in maglia Reds è in quota a 5,00. Difficile invece che il figlio di Enrico, ex bomber di Sampdoria e Parma, possa vestire altre casacche in Italia: il Napoli, squadra più accreditata per ingaggiare Chiesa, è offerta a 9, il Milan a 33 mentre vederlo indossare il nerazzurro dell’Inter pagherebbe 40 volte la posta.