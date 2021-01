Federico Chiesa, esterno della Juventus, parla a Rai Sport dopo la vittoria sulla Spal nel quarto di finale di Coppa Italia: "Teniamo tantissimo a questa coppa, vogliamo arrivare in fondo a qualsiasi competizione. Questa gara era da vincere e ora possiamo pensare alla partita di sabato in campionato contro la Sampdoria. Dopodiché, una gran semifinale (contro l'Inter, ndr). A febbraio avremo tanti impegni ravvicinati, ma siamo una grande squadra, siamo la Juve, e dobbiamo farci trovare sempre pronti per vincere!"



INSERIMENTO NELLA JUVENTUS - "Devo continuare a dare il massimo per i compagni e la società, che mi ha fortemente voluto in estate. E questa è la strada".