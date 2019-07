Come accade ogni estate, insieme con qualche canzone, volano nell’aria i tormentoni del mercato dei piedi più o meno buoni.. Per i bianconeri, se riuscissero a realizzare l’operazione,. Per i viola, se la loro società non riuscisse a trattenere il campione, si tratterebbe invece di un colpo al cuore. Comunque, assorbibile e non mortale.